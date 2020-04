Como o Leganés pagará seus jogadores nessa temporada?

A crise causada pelo COVID-19 fez com que quase todas as equipes da Primeira Divisão tivessem que negociar com seus jogadores para reduzir os salários, como o Leganés fez.

O 'AS' garantiu que o grupo 'pepinero' chegaria a um acordo com sua equipe para receber 84% do salário anual, o que significaria uma redução de 16%, caso não se jogue novamente a temporada.

Dessa forma, se a competição não voltasse a acontecer, Leganés economizaria cerca de 3,5 milhões de euros, segundo a fonte citada. Se fosse retomada, seria pago no final da campanha o restante.

Nem todos os jogadores receberam a mesma porcentagem, pois depende de cada fórmula estabelecida no contrato. É por isso que a assinatura do acordo entre a equipe e o clube está demorando tanto.