Como o PSG perdeu Davies para o Bayern

Desde a goleada por 8 a 2 contra o Barcelona, Alphonso Davies vem ganhando mais holofotes do mundo do futebol. Esta visibilidade aconteceu muito em função da grande jogada que fez contra Leo Messi, Arturo Vidal e Nelson Semedo, resultando no quinto gol bávaro, anotado por Joshua Kimmich.

Porém, o canadense chama a atenção dos times europeus há muito mais tempo. Desde 2018, quando estorou na MLS pelo Vancouver Whitecaps, o então atacante tinha uma multa rescisória quase que irrisória: cerca de 5 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação atual).

Em entrevista ao Le Parisien, o ex-diretor esportivo do Saint-Etienne David Wantier explicou que o clube viu o potencial de Davies já naquela época, mas que "chegou tarde". "O clube não podia pagar aquela quantia por um jogador que só chegaria na temporada seguinte", relembrou o dirigente, relembrando que Davies, por ser estrangeiro, não poderia atuar no futebol europeu antes dos 18 anos.

Enquanto o time verde supervisionava o jogador, outros gigantes europeus já se adiatavam para contratar o jogador. "Quando o PSG chegou, o Bayern já estava lá. E eles estavam falando sobre 8, 10 e depois 12 milhões de euros", lembra Jérôme Meary, ex-consultor da MLS responsável pelas transferências internacionais.

Meary afirma que os dois times buscaram o jogador por caminhos opostos. Enquanto o PSG tentou falar diretamente com o jogador, o Bayern preferiu conversar com os dirigentes do Vancouver. Por esta abordagem mais formal, o Whitecaps optou por negociar Davies com o time bávaro.

No fim das contas, Davies foi vendido ao Bayern por 10 milhões de euros, a maior transferência da MLS na época. Hoje, os bávaros consideram que o jovem de 19 anos "não tem preço".

Duas temporadas depois, o canadense é titular absoluto da lateral esquerda do time alemão e um dos destaques na temporada. Neste domingo, 23, Davies e o Bayern reencontram o PSG na grande decisão da Liga dos Campeões.