Como o Real Madrid se prepara a três dias do retorno

O Real Madrid completou mais um treino para preparar o jogo contra o Eibar, o primeiro que disputará no regresso da Liga e que será realizado no estádio Alfredo Di Stéfano. O jogo está marcado para o domingo, às 18h30 na hora portuguesa e 14h30 no horário de Brasília.



Os jogadores comandados por Zinedine Zidane se exercitaram na Cidade Real Madrid em uma sessão sob as estritas normas sanitárias do protocolo definido por LaLiga devido à pandemia da Covid-19. O grupo começou comm trabalhos físicos de diferentes intensidades e depois treinou vários conceitos táticos em grupo.

Nacho e Jović continuam trabalhando separadamente para concluir seus respectivos processos de recuperação de lesões. O primeiro se lesionou nesta segunda-feira e sofre, de acordo com o relatório médico publicado pelo clube, uma lesão muscular na coxa direita. Luka Jovic, de 22 anos, trata uma fratura no calcanhar direito.

Gareth Bale também não esteve presente. O galês se recupera de uma sobrecarga muscular que o impediu de disputar o jogo-treino do último sábado, mas é cotado para estar disponível para o jogo de domingo.