De Bruyne, jogador de confiança de Pep Guardiola

Na véspera de uma decisão contra o Aston Vila, o técnico do Manchester City foi perguntado sobre De Bruyne, uma das principais peças de sua equipe.

O belga de 28 anos que chegou ao clube na temporada 2015-16 tem toda a confiança de Pep Guardiola, que o colocou entre os titulares em 32 das 33 partidas das quais participou.

O meia soma nove gols e 19 assistências nesta temporada. Ele está superando o desempenho da campanha passada, na qual começou jogando 23 dos 32 jogos que disputou e acumulou seis gols e onze assistências.

Quastionado sobre as qualidades de De Bruyne, Pep não poupou elogios: "Eu não preciso falar nada sobre - é só olhar para como ele joga. Sua consistência, sua influência no último terço do campo, sua raça e sua positividade... Ele não sente pressão e gosta de grandes jogos. Um jogador excepcional".

Em alta após chegar ao 50º gol com o Manchester City, o jogador deverá ser um dos pilares do time para a conquista de mais um título sob o comando do técnico que conta cada vez mais com o belga no seu meio de campo.