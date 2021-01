Como Pochettino pode influenciar no futuro de Mbappé?

O sprint final de Kylian Mbappé será visto no próximo ano, já que seu contrato termina em junho de 2022, mas o PSG não quer ser pego de surpresa e já começa a traçar o seu plano. Equipes como Real Madrid e Liverpool não perdem de vista a sua situação e é por isso que o clube francês precisa de uma proposta convincente para renová-la.

Como diz o portal 'AS', a chegada de Mauricio Pochettino muda um pouco esse panorama. O francês pediu no passado um projeto esportivo mais sólido que considerasse a sua continuidade e a chegada de um técnico ambicioso pode ser um bom primeiro alicerce para tal.

Ele também é o escolhido de Leonardo, diretor esportivo. O brasileiro é quem mais insiste na renovação do Mbappé. Ele já fez uma primeira abordagem com o atacante, mas até agora sem sucesso.

A ideia de Leonardo é colocar Mbappé no mesmo patamar de Neymar a nível salarial para que Kylian veja que ele desfruta dessa função ao lado do ex-jogador do Barcelona. O PSG também teria que ajustar as contas para isso.

O futuro do Mbappé parece ser definido por três lados. Além do Parque de los Príncipes, o Real Madrid parecia ter assumido a liderança no passado para o francês, mas surgiu um competidor sério.

O Liverpool, apesar de ter um dos tridentes mais temidos da Europa, também participa da corrida pelo ex-Monaco. Os 'reds' querem fazer sua jogada por meio de um acordo com a Nike.

A novela continuará por alguns meses. A bola está no telhado de Mbappé, que terá de decidir se permanece no PSG para aspirar à Champions League que acabou perdendo na última edição ou se pretende mudar de cenário para ir rumo à LaLiga ou à Premier League.