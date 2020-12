Como PSG x Barça pode ser simbólico para Messi e Neymar

O reencontro tinha que acontecer algum dia. Quatro anos depois da Remontada, PSG e Barcelona voltarão a se enfrentar na Liga dos Campeões, nas oitavas de final da atual edição. E este confronto pode ser muito simbólico, tanto para Leo Messi quanto para Neymar.

O confronto está recheado de grandes histórias que desde já criam grandes expectativas. O novo capítulo entre PSG e Barcelona é apenas uma delas e já parece ofuscada pelo reencontro entre Neymar e Messi, dois grandes amigos que desde quando deixaram de atuar juntos, são alvos de especulações sobre uma possível reunião. O jogo também pode ser a despedida do argentino da Liga dos Campeões com a camisa do Barcelona.

Grande herói daquele épico 6 a 1, Neymar hoje defende as cores do time de Paris, mas nunca escondeu o desejo de voltar a jogar com um de seus melhores amigos. "O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano temos que fazer isso", disse o brasileiro após o triunfo do PSG contra o Manchester United em Old Trafford.

Após a constatação de que a lesão sofrida diante do Lyon não era tão grave e que há grandes chances de estar nos dois jogos das oitavas de final, Neymar publicou: "Nos vemos em breve, meu amigo".

"The Last Dance"

Esta Liga dos Campeões, que pode ser a "última dança" do craque argentino no Camp Nou, reservou reencontros mais que especiais para Leo e todos que gostam de futebol. Primeiro, o tão esperado confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, é a vez do camisa 10 do Barça rever Neymar.

Não há um favorito claro para este confronto. Tanto o PSG de Neymar quanto o Barcelona de Messi estão em temporadas que não inspiram muito seus torcedores. Mas as fragilidades do Barcelona já foram expostas diversas vezes nesta temporada. No ataque, há uma grande dependência do argentino e Ronald Koeman não consegue consertar os constantes problemas da defesa.

Protagonismo

"Amigos, amigos. Negócios à parte". Este deve ser o sentimento dos dois craques no confronto. Messi quer voltar a vencer a Liga dos Campeões, torneio que não conquista desde 2015, e para isso precisa liderar o Barcelona. Se com ele já está difícil, sem ele é quase impossível imaginar o Barça levantando a Orelhuda no fim da temporada.

Neymar, por sua vez, quer provar que o protagonismo do PSG na temporada passada não foi algo excepcional. O brasileiro quer se mostrar decisivo para seu time e levar o clube francês à tão esperada glória à nível europeu.

Muitas histórias e dois confrontos de 90 minutos que podem definir o futuro de dois dos grande jogadores da atualidade.