Barça: como se deu o acordo clube-jogadores para o corte salarial?

Como foi criado o acordo entre clube e jogador para o corte salarial?

As conversas não foram fáceis, tanto quanto Josep Maria Bartomeu, presidente de Barcelona, ​​se desfez em gratidão aos profissionais da equipe liderada por Quique Setién. A declaração dos jogadores, publicada sob a liderança de Leo Messi, reflete desapontamento com as manobras internas e internas daqueles que, na opinião dos jogadores, colocaram o primeiro time no alvo por supostamente ter feito atrasos na hora de responder em tempos de crise.

Após vários dias de inatividade devido a medidas governamentais, e após várias abordagens, Bartomeu conversou com os capitães em 20 de março. A predisposição foi boa. Mas, como 'Marca' revela, já havia uma certa agitação entre os jogadores devido a vazamentos na mídia em relação à aplicação de medidas econômicas que ainda não haviam sido consultadas com a equipe. De qualquer forma, os jogadores de futebol mostraram predisposição e começaram a discutir valores. As tensões começaram.

Conforme revelado por 'AS', o acordo demorou a chegar porque os jogadores não viram claramente que o período de alarme ou inatividade terminaria em breve. Eles propuseram 10% em vez dos 70% finalmente aceitos. Os jogadores queriam ajudar, mas com garantias. Lembre-se de que eles também dão muito ao clube em questões econômicas.

O jogo de vazamentos, a complexidade da ERTE (demissão temporária remunerada), outras questões financeiras e a pressão da mídia sobre os jogadores de futebol colocaram em foco antes da aparente decisão do clube de baixar o salário em 70% com ou sem eles, atrasou as negociações e aumentou a distância e a tensão entre as partes. Os jogadores não apenas aceitaram, mas colaborarão para que nenhum funcionário extra-esportivo fique sem salário ou sua folha de pagamento seja reduzida.

Bartomeu criptografou as economias em uma das entrevistas que ofereceu para apaziguar os espíritos. "No total, 16 milhões de redução por mês", disse ele em 'Mundo Deportivo'. Messi permanece como o grande arquiteto do corte nas palavras do presidente, mas da equipe ele aparentemente não gostou dos tempos e de como essas negociações aconteceram.