Como se pronuncia o nome de Domènec Torrent, novo treinador do Flamengo?

Agora é oficial, Domènec Torrent é o novo treinador do Flamengo. Após Jorge Jesus retornar ao Benfica, a diretoria do Rubro-Negro fez um “tour” pela Europa à procura do substituto ideal para JJ. Conforme antecipado pela 'Goal', Marcos Braz e Bruno Spindel intensificaram os contatos com o catalão na última terça-feira (28) e, depois de cerca de dois dias tratando de cláusulas contratuais, o martelo foi batido.

Assim, Torrent chega para comandar o Flamengo até dezembro de 2021 e substituir um dos maiores treinadores da história do clube carioca.

A seu favor, o novo comandante traz na bagagem o fato de ter trabalhado como auxiliar de Pep Guardiola por uma década e ter participado intensamente da montagem das equipes vencedoras de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Além disso, o agora treinador do Flamengo também teve duas temporadas de destaque à frente do New York City, da Major League Soccer (MLS), trabalho que exemplifica bem o que o catalão pensa sobre o futebol.

Mas afinal, como se pronuncia o nome de Domènec Torrent?

O nome de Domènec Torrent é de origem catalã e, como não poderia ser diferente, tem uma pronúncia pouco usual para os brasileiros.

O catalão, cabe destacar, é bem diferente do espanhol, apesar de ambas as línguas terem origem do latim e de a Catalunha ser uma região situada no nordeste da Espanha. Apesar da proximidade, as duas línguas não são tão parecidas como muitas vezes se pensa.

Assim, para explicar o modo correto de se pronunciar o nome do novo treinador do Flamengo, Ignasi Oliva Gispert, correspondente da 'Goal Espanha' que cobre o Barcelona, fez um vídeo para ajudar os torcedores rubro-negros.

Com os gritos de “olê Mister” reservados para Jorge Jesus, o título de mister talvez não seja tão utilizado para Torrent. Então, saber o modo correto de falar o nome do treinador pode ser uma boa para agradar o catalão logo de cara.

Apesar de o nome ser difícil, Torrent também gosta de ser chamado por seu apelido, Dome. Mais uma alternativa para os brasileiros, que agora terão de adicionar algumas palavra do dicionário catalão em seu vocabulário, além da frase que é slogan do Barcelona: “més que un club” (mais que um clube, em português).