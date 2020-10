Como seria a Superliga de gigantes que já tem o Barcelona inscrito?

Nesta terça-feira, o Barcelona fechou um ciclo com a demissão de Josep Maria Bartomeu, que deixou o cargo de presidente do clube, dando início a um período de definições na diretoria.

Talvez ofuscadas pelo objetivo principal da coletiva de imprensa, as últimas notícias que Bartomeu deu não tiveram o impacto que teriam em outras ocasiões. Estamos falando do registo do Barcelona no que hoje é conhecido como Superliga Europeia.

Trata-se de um torneio que começaria em setembro de 2022 formado pelos grandes clubes das cinco principais ligas do continente: espanhola, italiana, inglesa, alemã e francesa. É um projeto já aceito pelo gigante catalão.

O Barcelona é o primeiro grande clube a reconhecer publicamente que se inscreveu neste formato, mas Bartomeu disse ainda que outros importantes clubes do continente já seguiram o mesmo caminho.

“A decisão de jogar a competição europeia terá de ser ratificada na próxima assembleia. A Superliga Europeia de clubes vai garantir que o clube continue sendo dos sócios”, afirmou o agora ex-presidente.

De acordo com meios de comunicação como 'Sky Sports' e 'Sports Illustrated', as outras duas equipes espanholas que estariam dispostas a entrar no torneio são o Atlético e o Real Madrid. Inclusive há rumores de que Florentino Pérez foi um dos idealizadores do projeto.

A Superliga Europeia, cujo nome supostamente seria European Premier, também incluiria times como Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Inter de Milão e Milan.

O formato da competição seria no estilo da NBA ou da Eurocopa de basquete. Haveria partidas de ida e volta entre os 18 clubes participantes, que terminariam em um 'play off' com um único local para decidir o campeão. Ao estilo do que se viu em Lisboa, embora isso forçado pela crise do coronavírus.

Financeiramente, o projeto seria apoiado por um empréstimo de 5 bilhões de euros que o banco norte-americano JP Morgan ofereceu aos organizadores para que o projeto pudesse começar.

A polêmica por trás dessa questão é o que aconteceria com a Liga dos Campeões e os campeonatos nacionais. Na LaLiga, Javier Tebas voltou a mostrar a sua rejeição e classificou esta Superliga como uma "competição fantasma", ao mesmo tempo que afirmou que "seria a ruína do Barcelona".

Alexander Ceferin, presidente da UEFA, disse em várias ocasiões que não permitiria a existência de um projecto como este e Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da Associação Europeia de Clubes, também chegou a afirmar que isso nunca aconteceria.

Porém, com o dinheiro na mesa, tudo poderia ser muito diferente. Pelo menos por parte dos clubes. Por enquanto, o Barcelona deu um passo em frente. Resta saber se os sucessores de Bartomeu darão continuidade à ideia.