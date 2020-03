A comemoração de Cristiano Ronaldo no Bernabéu

Cristiano Ronaldo assistiu o 'Clásico' como um verdadeiro madridista e não deixou de comemorar assim que viu o gol de Vinicius Jr. Seus aplausos quando o brasileiro abriu o placar se tornaram uma das imagens virais do dia.

O jogador da Juventus estava junto com alguns companheiros em um espaço reservado do estádio. Era a primeira vez no Santiago Bernabéu desde um ano e meio atrás, quando trocou a Espanha pela Itália. Por isso, suas reações foram foco das atenções o tempo todo.

Desde que se soube que ele estava indo assistir pessoalmente, aproveitando que o jogo da Juventus contra a Inter havia sido suspenso, o craque se tornou alvo das câmeras. No final da partida, sua reação ao primeiro gol da partida já estava viralizada.

É claro que, sabendo que as câmeras apontariam continuamente, ele se conteve em muitas partes do jogo tendo consciência de que qualquer uma de suas reações seria julgada.

Cristiano até cobriu a boca, como se estivesse jogando no campo, quando procurava seus companheiros para comentar algumas das jogadas.

Nas redes sociais, se destacaram os comentários dos torcedores do Real Madrid que reafirmavam a saudade de CR7, ainda mais em uma temporada em que a falta de gol prejudicou o time em algumas rodadas.