Como uma mentira 'salvou' a carreira de Toni Kroos

Dizem que mentira tem perna curta, mas no caso de Toni Kroos, uma “mentirinha” acabou salvando sua carreira no futebol. O craque do Real Madrid revelou que ao mentir sobre uma lesão, pôde ser emprestado pelo Bayern de Munique para finalmente ganhar sequência de jogo e conseguir se firmar entre os grandes meias do futebol.

Com apenas 18 anos de idade, Kroos sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho enquanto jogava futebol com seus amigos, apenas por diversão. A contusão o afastou dos gramados por três meses.

Então, ao ser perguntado por Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, então médico do Bayern de Munique, como havia se machucado, o jogador disse que a lesão aconteceu durante um treino, e não enquanto se divertia com seus amigos.

Após o episódio, durante as férias de inverno de 2008/09 , o alemão foi emprestado ao Bayer Leverkusen, para ganhar mais experiência entre os profissionais, o que não vinha acontecendo em Munique.

Com isso, Kroos se firmou na equipe principal do Leverkusen na temporada 2009/10 e foi convocado para a seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2010, antes de retornar ao Bayern de Munique para se tornar um dos principais meias do futebol mundial.

Para o craque hoje no Real Madrid, a lesão contribuiu para que ele deixasse o Bayern, pois, caso contrário, seria mantido no banco de reservas da equipe e não teria tido as mesmas oportunidades em sua carreira.

"Nunca falei nada sobre isso. Especialmente quando foi confirmado que era um ligamento rompido, não tive vontade de explicar o que aconteceu. Agora, depois de tanto tempo, não posso mais ser punido por isso”, brincou Kroos no podcast Einfach mal Luppen.

"Acho que o Bayern não teria me emprestado se eu estivesse em forma. Não joguei muito antes disso e então tudo se juntou para que eu pudesse ir a Leverkusen".

Em Leverkusen, ele se tornou titular com Jupp Heynckes, que mais tarde se tornaria treinador do Bayern de Munique, entre 2011 e 2013, quando Kroos se tornou uma das estrelas da equipe, principalmente na conquista da tríplice coroa na temporada 2012/13.

Kroos continua agradecido ao treinador veterano, descrevendo-o como uma das maiores influências em sua carreira.

"Ele foi o treinador que eu tive por mais tempo, aquele que me ajudou a conquistar uma posição em Leverkusen, aquele que me ajudou a finalmente me afirmar na Baviera e me ajudou a chegar ao topo", destacou.