Quando assunto é a saída de Neymar do Barcelona, muita gente quer opinar. A quem defenda que o atacante fez bem em sair da sombra de Messi e buscar protagonismo na França.

Ao mesmo tempo, muita gente acredita que essa foi uma bola fora do brasileiro, que ele deveria ter ficado no Camp Nou e ser o herdeiro natural de Messi.

O ex-atacante Élber, ídolo do Bayern de Munique, acredita que Ney errou e deixou isso bem claro em uma entrevista a 'Rádio SER'. Sendo contrário a volta do atacante ao Camp Nou.

"Obviamente, não. Neymar se comportou muito mal com o Barcelona. Ele quis sair de lá, mas se ele queria ser eleito o melhor jogador do mundo, não poderia ter ido para o PSG. Como você quer ser o melhor do mundo jogando pelo PSG?", disse em entrevista à 'Rádio SER'.