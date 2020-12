"Grandes, importantes e históricos", diz Guardiola sobre adversário da Champions

Com o fim da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21 os 16 classificados para as oitavas de final já conhecem seus adversários, que foram definidos nesta segunda-feira em sorteio na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O Manchester City enfrentará o Borussia Mönchengladbach, duelo que foi comentado por Pep Guardiola em entrevista coletiva. “Aprendi quando estive na Alemanha como eles são grandes, importantes e históricos. Respeito a beleza do futebol deles”, afirmou o técnico.

“Vi os melhores momentos, não jogos completos, para passar do grupo com o Shahktar e a Inter. Fizeram dois jogos incríveis contra o Shakhtar. Tudo o que posso dizer é que quero chegar nas melhores condições possíveis quando os enfrentarmos. Tentaremos chegar nas melhores condições e com o melhor ânimo possível. Queremos competir da melhor forma possível e seguir em frente”, acrescentou.

As oitavas de final da Champions League serão disputadas entre 16, 17, 23 e 24 de fevereiro (ida) e 9, 10, 16 e 17 de março (volta). A grande final da competição está marcada para 29 de maio no Estadio Olímpico Atatürk de Istambul.