Comunicado do Barça: remodelação e denúncia

Barcelona confirmou em um comunicado, após a reunião dos 13 membros do conselho atual, as incorporações a ele e sua reforma efetiva, bem como uma queixa contra o ex-presidente Emili Rousaud por suas declarações nas quais afirmava que alguém tinha "colocou a mão na caixa" do 'BarçaGate', o enredo das redes sociais.

Após as seis renúncias conhecidas, o clube confirmou que o corpo diretivo está sendo reformado. O Conselho aprovou as seguintes nomeações: Jordi Moix como vice-presidente econômico e patrimonial; Pau Vilanova, como vice-presidente institucional; Oriol Tomás, como vice-presidente da área comercial; Marta Plana, como secretária do Conselho de Administração; e David Bellver, como tesoureiro.

Da mesma forma, Javier Bordas torna-se chefe do primeiro time de futebol e Xavier Vilajoana assume o Barça B, juvenil, futebol formativo e futebol feminino. Os diretores responsáveis ​​pelo Comitê de Conformidade serão a secretária do Conselho, Marta Plana, e a tesoureira, David Bellver, enquanto Joan Bladé, além de continuar como chefe dos times de basquete, será responsável pelo Comitê de Controle e Transparência.

"Essa reforma do Conselho de Administração tem como objetivo não apenas estabelecer um novo plano para superar as consequências da crise de saúde que estamos enfrentando, mas também concluir todas as ações prioritárias correspondentes ao programa do governo iniciado em 2010 e ao Plano Estratégico de 2015-2021. São desafios muito exigentes e de extraordinária importância para o presente e o futuro da entidade ", afirma o clube, que soluciona as seis baixas após o lote de demissões de datas recentes.

O FC Barcelona também anunciou que tomará uma ação criminal contra Emili Rousaud, que falou das supostas atitudes negligentes em relação ao dinheiro que vinham promovidas pelo conselho.

"Em vista das acusações sérias e infundadas do Sr. Emili Rousaud, ex-vice-presidente institucional do clube, em várias entrevistas com a mídia, o Conselho de Administração nega categoricamente qualquer ação que possa ser classificada como corrupção e, consequentemente, concordou em arquivar o Ação penal correspondente. O FC Barcelona não pode tolerar acusações que prejudicam seriamente a imagem da instituição.A ação criminal que será instaurada é em defesa da honrosidade do clube e de seus trabalhadores. existência de uma auditoria em andamento que deve acabar com esse problema ", afirmou o clube.

"Nesse sentido, o Conselho quer enfatizar que, como resultado dessas acusações, a PriceWaterhouseCoopers (PWC), a empresa encarregada de preparar a auditoria nos serviços de monitoramento de mídia social contratados pelo clube, reiterou que seu trabalho ainda está em andamento e, portanto, sem conclusões provisórias ou definitivas", lê o texto.