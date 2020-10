Conexão Barça-Ajax: oito jogadores que atuaram pelas duas equipes

O Barcelona sempre teve uma relação muito próxima com a Holanda. O conjunto 'culé' sempre contou com muitos talentos holandeses na sua equipe.

Como não poderia ser diferente, ao falar do futebol holandês temos que falar do Ajax, um dos clubes com que o Barça mais fez negócios.

Johan Cruyff, Johan Neeskens, Jordi Cruyff, Richard Witschge, Ronald de Boer, Frank de Boer, Jasper Cillenssen e Frenkie de Jong jogaram no Ajax e logo depois no Barcelona.

Confira os lances dos craques holandesdes no vídeo acima!