Daniel Alves é um exemplo de lateral de alta qualidade, que, além de cumprir bem as funções defensiva e ofensiva, esbanja inteligência e uma habilidade acima da média.

O brasileiro, hoje no São Paulo e com 37 anos, foi a parceria de Lionel Messi em um dos períodos gloriosos recentes do Barcelona. Relembre momentos dessa dupla de craques em campo.