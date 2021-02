Conexão Saka-Auba despacha o Benfica da Europa League

Arsenal e Benfica se enfrentaram nessa quinta-feira pela partida de volta dos 16 avos de final da Europa League.

Devido as restrições sanitárias impostas pelo governo do Reino Unido, a partida foi disputada no Estádio Giorgios Karaiskakis, na Grécia.

Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, o Benfica precisava de gols e Jorge Jesus mexeu no time. Pressionados, os dois conjuntos viam UEL como uma "tábua de salvação" na temporada.

O primeiro gol da partida saiu aos 20' com Aubameyang. Saka acerta um lindo passe para o camisa '14', que dá só um toquinho na saída do goleiro Helton Leite e abre o placar para os 'gunners'.

As coisas iam se complicando para os encarnados, e só não pioraram porque o jovem Saka perdeu um gol feito. Ele recebeu na cara de Helton Leite, bateu cruzado e mandou direto para fora.

O Benfica não conseguia criar boas chances de gol, até que Ceballos derrubou Weigl na entrada da área. Diogo Gonçalves foi para a cobrança, e com maestria e acertou o ângulo de Leno, que nada pôde fazer!

Com o 1 a 1 no placar a vaga para a próxima fase da Europa League seria decidida nos pênaltis. Mas no segundo tempo o panaroma mudou completamente.

Logo na volta do intervalo, em uma jogada muito parecida ao gol 'gunner' do primeiro tempo, os ingleses voltaram a balançar as redes, mas dessa vez o VAR flagou o impedimento de Auba.

Na jogada seguinte, quem marcou foi o conjunto português. Rafa Silva aproveitou uma bobeada de Ceballos e colocou o Benfica na frente! Após chutão da zaga do Benfica, Ceballos recuou mal de cabeça e a bola ficou com Rafa, que limpou Leno e mandou para as redes.

Não deu nem tempo de comemorar! Aos 67', Willian recebeu na esquerda e rolou para Tierney dentro da área, o camisa '3' limpou a marcação e bateu sem chances para Helton Leite.

O 2 a 2 dava a vaga ao Benfica, mas o time de Arteta queria mais, e buscou o terceiro até encontrar aos 87'. Saka balançou para cima da marcação e cruzou na medida para Aubameyang colocar a cabeça na bola, mandar para as redes e despachar o Benfica.

O time de Mikel Arteta espera o sorteio dessa sexta-feira para conhecer o seu adversário na próxima fase da Europa League. Enquanto o Benfica se concentra no Campeonato Português.