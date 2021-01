"Confiaram em mim quando ninguém mais confiava", diz James sobre Everton e Ancelotti

Vivendo sua primeira temporada no Everton, James Rodríguez foi um dos grandes nomes do Everton na classificação conquistada neste sábado na Copa da Inglaterra.

Ele tenta ganhar espaço na Premier League após dois anos seguidos sem muito protagonismo no Real Madrid e no Bayern de Munique.

James parece ter superado sua má fase. Ele já disputou 13 partidas com a equipe comandada por Carlo Ancelotti, foi titular 12 vezes, marcou três gols e deu seis assistências.

Confira no vídeo acima uma entrevista com o meio-campista colombiano, que fala sobre a confiança recebida no clube inglês quando poucos acreditavam nele.