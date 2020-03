A vida pode mudar completamente em um piscar de olhos. Martin Braithwaite é um exemplo claro disso e do importante papel que o acaso desempenha no futebol.

O internacional dinamarquês, devido à lesão de Ousmané Dembélé, passou de lutar para ficar no Leganés a lutar pela LaLiga na equipe do Barcelona.

Sua chegada surpreendeu a todos. Até sua família ficou chocada com a notícia, já que o próprio jogador manteve a negociação em segredo.

"Minha esposa não descobriu nada e toda a minha família me perguntou por que eu não havia contado nada a eles", explicou Braithwaite em entrevista ao 'Sport'.

Nela, o ex-Leganés explicou como foram seus primeiros dias como jogador do Barça e o que ele sentiu por parte dos torcedores desde que sua chegada foi confirmada.

"Percebi muito amor e quero retribuir tudo aos fãs. Meu principal objetivo aqui é fazer com que as pessoas sintam que estou dando 100%", confessou um jogador que queria deixar claro que não está passando por Barcelona e que ele é ciente de seu papel.

"Vim para o Barcelona para ficar por muitos anos. Se eu sou o 'novo Larsson'? Parecemos ser jogadores inteligentes, já que ele é uma lenda", explicou.

Da mesma forma, Martin Braithwaite também revisou sua chegada ao clube 'culé' no portal 'Mundo Deportivo' e lá mostrou sua voracidade e desejo de triunfar nesta nova etapa.

"Já penso em marcar meu primeiro gol no Camp Nou. Além disso, confio 100% que ganharemos a Liga", disse o dinarmaquês, que não pode jogar a Champions League mas mesmo assim foi convocado.

Finalmente, o atacante comentou que já estava impressionado com Leo Messi. "Eu olho muito para ele e tento aprender com ele nos treinos", disse um jogador cujos objetivos podem ser fundamentais para o sucesso da atual campanha do Barça.