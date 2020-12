VÍDEO: bastidores e gol da vitória do Goiás sobre o Atlético-GO

No último dia 07/12, o Goiás jogou na casa do Atlético-GO e acabou saindo com a vitória por 1 a 0 graças ao gol de Rafael Moura aos 26 minutos.

No vídeo acima, você confere como foram os bastidores e o gol da partida do clube que está em último lugar da tabela e luta para se salvar do rebaixamento.