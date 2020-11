Depois de uma rápida negociação, o Flamengo apresentou o Rogério Ceni como o novo treinador. Também sem perder tempo, ele já realizou seu primeiro treinamento à frente da equipe rubro-negra.

Confira no vídeo acima como foi o primeiro dia do novo comandante no clube carioca. Ele já estará na beira do campo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.