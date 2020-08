O Santos confirmou nessa sexta-feira que Cuca está de volta para assumir o comando da equipe em que trabalhou pela última vez em 2018, quando deixou o cargo em função de problemas cardíacos.

Após a apresentção para a terceira passagem de sua carreira no alvinegro praiano, o treinador já realizou as primeiras atividades com o grupo. Confira o vídeo com as imagens do primeiro treino no retorno de Cuca.