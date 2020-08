Confira o projeto de modernização de São Januário

O Vasco divulgou um vídeo com detalhes do projeto de modernização de São Januário anunciados recentemente. O início das obras está previsto para o segundo semestre de 2021, com fim na temporada de 2023, na data de aniversário de 125 anos do clube.

Com investimento de R$ 275 milhões, a obra trará novidades como a ampliação da capacidade, que passará de 22 mil lugares para 43 mil. Além disso, as arquibancadas norte e sul, atrás dos gols, devem ficar muito próximas do gramado.

Confira as imagens que apresentam como deverá ficar um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro.