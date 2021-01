Confira os cruzamentos das oitavas de final da Copa do Rei

A Copa do Rei contou com a surpresa do Real Madrid ao ser eliminado pelo Alcoyano e com o Barcelona passando sufoco para conseguir vencer o Cornellà e garantir sua passagem para a próxima fase.

Nesse dia 22/01, o sorteio para as oitavas de final foi realizado e os holofotes ficam, como de costume, em cima das maiores equipes, onde encontraremos jogos como Rayo Vallecano x Barcelona e Sevilla x Valencia.

Logo abaixo, você confere quais serão todos os jogos para poder se preparar e torcer para o seu favorito.

Estes são os jogos a serem disputados nas oitavas da Copa do Rei 2020-21:

Betis - Real Sociedad

Sevilla - Valencia

Valladolid - Levante

Almería - Osasuna

Rayo Vallecano - Barcelona

Girona - Villarreal

Navalcarnero - Granada

Alcoyano - Athletic Bilbao