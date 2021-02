Confira os times classificados para o Mundial de Clubes 2020

Com a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o Verdão foi proclamado campeão da Copa Libertadores pela segunda vez em sua história e, além disso, conseguiu sua passagem para o Mundial de Clubes do Catar que começa no dia 4 de fevereiro.

Com isso, já foram conhecidas as seis equipes que brigarão pelo título mundial e buscarão suceder o Liverpool, que na edição anterior venceu o Flamengo por 1 a 0 graças ao gol de Roberto Firmino aos 99'.

Nas quartas-de-final, o Tigres (campeão da CONCACAF Champions League) enfrenta o Ulsan Hyundai (vencedor da AFC Champions League). O outro jogo será disputado entre Al Duhail (anfitrião e vencedor da Qatar Stars League) e Al Ahly (vencedor da Liga dos Campeões da CAF).

O vencedor do primeiro cruzamento enfrentará nas semifinais do torneio o Palmeiras, o mais novo campeão da Copa Libertadores, enquanto o time que vencer a segunda partida enfrentará o grande favorito, o Bayern de Munique, que venceu sua sexta Champions League há alguns meses.

O torneio começará no dia 4 de fevereiro, com as semifinais ocorrendo nos dias 7 e 8 do mesmo mês. O grande final será poucos dias depois, no dia 11.