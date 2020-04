VÍDEO: jogadores do Corinthians seguem treinando na quarentena

A crise do coronavírus parou o futebol em grande parte do mundo. Não foi diferente no Campeonato Paulista, já que a Federação resolveu suspender a competição por tempo indeterminado.

O Corinthians teve interrompida uma temporada que não ia bem. Pior que a falta de um bom futebol em campo, foram os resultados. O time foi eliminado na fase prévia da Libertadores e corre sério risco de não avançar em seu grupo no estadual.

Desta forma, os atletas realizam atividades desde casa, enquanto esperam para uma retomada das atividades com uma volta por cima. Veja como está sendo a rotina dos atletas do Timão.