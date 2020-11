Confirmada a grave lesão de Piqué

Os piores presságios se cumpriram e Gerard Piqué será desfalque por vários meses. O zagueiro está com uma lesão muito grave no joelho que, pela sua idade, vai comprometer o fim da carreira.

Os primeiros alarmes já foram disparados durante o Atlético de Madrid-Barcelona. Correa caiu acidentalmente em cima de Piqué e o jogador azul-grana caiu em campo com gestos de dor e mal-estar.

Sem perder tempo, o Barcelona relatou a grave lesão do jogador neste domingo. Ele adiantou que o tempo de ausência vai depender da evolução da lesão, mas Piqué tem danificado tanto o ligamento interno como o anterior e ficará afastado por muito tempo.

A afirmação da equipe do Barça é a seguinte: “Os exames realizados neste domingo em Gerard Piqué mostraram que ele tem entorse grau 3 no ligamento lateral interno e lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito. É desfalque e a evolução ditará a disponibilidade".

É a primeira grande lesão do jogador na carreira, que poderia ficar três meses fora do time e agora Ronald Koeman deve decidir se aposta em Araujo de forma decisiva, atrasar definitivamente De Jong ou tentar recuperar Umtiti. Este último parece um caso perdido, mas nunca se sabe.