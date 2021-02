Confirmado: Casemiro não estará em campo na volta contra a Atalanta

De acordo com informações do diário 'AS', a UEFA teria recusado o recurso do Real Madrid para retirar o cartão amarelo recebido por Casemiro na partida contra a Atalanta pela Champions.

"As decisões tomadas pelo árbitro dentro de campo são definitivas e não serão revisadas pelos órgãos disciplinares da UEFA", diz o artigo em questão.

O camisa '14' do Real estava pendurado e acabou recebendo o cartão amarelo aos 22 minutos. Assim, Casemiro não estará em campo na partida de volta.

Um grande problema para Zinedine Zidane que perde um dos seus homens de confiança para o jogo decisivo.