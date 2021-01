Confirmado: Coutinho sofreu uma lesão no menisco

Se confirma a pior previsão. Nessa quarta-feira, o Barcelona informou por meio de um boletim médico que Philippe Coutinho sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo e terá que ser operado.

O Barça se despede de 2020 da pior maneira possível, tropeçando contra o Eibar no Camp Nou e perdendo um jogador como Coutinho, que estava recuperando a confiança sob comando de Ronald Koeman.

A lesão aconteceu no segundo tempo da partida. Coutinho começou com reserva e só entrou em campo aos 66' no lugar de Pjanic. Quando a partida estava entrando nos seus minutos finais, o brasileiro se lesionou sozinho, em um mal movimento e deixou o campo acompanhado pelos médicos do clube.

De acordo com o clube, Coutinho realizará uma artroscopia nos próximos dias. Veículos como 'AS' ou 'Sport' indicam que ele pode ficar de fora dos gramados por até quatro meses.