Confirmado: Klose se converte no braço direito de Flick

O Bayern de Munique anunciou a chegada de Klose como auxiliar de Hans-Dieter Flick. O ex-jogador começará a exercer a sua nova função a partir de 1º de julho de 2020.

"É muito bom, estou realmente ansioso pela tarefa. Hansi Flick e eu nos conhecemos muito bem desde nossos anos em conjunto com a seleção alemã, confiamos um no outro profissional e pessoalmente. Para mim, este é o próximo passo na minha carreira como treinador. Espero que, com a minha experiência, possa dar uma contribuição importante para garantir que o Bayern atinja seus objetivos esportivos", disse Klose.

Klose jogou no BayernMunique entre 2007 e 2011 e colaborou com seus gols na conquista de oito títulos em terras bávaras.