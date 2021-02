Confrontos das semifinais da Copa do Rei já estão definidos

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) realizou nessa sexta-feira o sorteio dos confrontos da semifinal da Copa do Rei.

Nessa fase da competição as partidas são de ida e volta. Assim, o Sevilla recebe o Barcelona no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán na partida de ida no dia 10 de fevereiro. A volta, será no Camp Nou no dia 3 de março.

Na outra chave, o Athletic de Bilbao recebe o Levante no Estádio de San Mamés na ida no dia 10/02, enquanto o 'Ciutat de València' será o palco da partida decisiva no dia 03/03.

A final da competição está marcada para o dia 17 de abril no Estádio de La Cartuja, na cidade de Sevilla.