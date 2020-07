Confusão na Premier: Son e Lloris quase se agridem em campo!

Ninguém sabe o que aconteceu, mas aconteceu. E se não fosse pelo resto dos companheiros de equipe, eles poderiam ter brigado porque Lloris estava muito, muito furioso com Son.

Quando o árbitro apitou o final do primeiro tempo, o goleiro correu para tirar satisfação com o coreano, que lhe disse para se acalmar. Lloris insistiu e Son também acabou se aquecendo. O árbitro poderia ter interferido, mas não advertiu nenhum jogador do time.

Lo Celso teve que intervir para separar Son com vários empurrões e Lloris ficou para trás tentando se acalmar, enquanto Mourinho via de longe o que havia acontecido. (Confira o lance clicando aqui)

Não se sabe o que poderia ter irritado Lloris, já que nada de estranho aconteceu, como visto na transmissão, e foi depois de um chute de Richarlison que foi desviado.

Além disso, o Tottenham foi para o intervalo à frente no placar graças ao gol contra de M. Keane.

As câmeras capturaram vários instantes antes de entrar em campo no segundo tempo e os dois jogadores fizeram as pazes com um abraço tímido.