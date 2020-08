VÍDEO: Conheça a história de Éderson, destaque do Corinthians no Paulistão

O Corinthians se classificou para a final do Paulista ao vencer o Mirassol graças ao gol de Éderson. O volante marcou pela terceira partida consecutiva e garante a vitória do Timão por 1 a 0, que colocou a equipe alvinegra na decisão do estadual.

Conheça um pouco mais da história do jogador de 21 anos, que até a quarentena somava apenas dois gols na carreira e superou essa quantidade nas últimas atuações com gols de longe em chutes potentes.