Galatasaray (22 títulos), Fenerbaçhe (19) e Besiktas (15) são os maiores campeões do futebol turco, em uma lista que tem o Trabzonspor, com seis conquistas.

No entanto, o İstanbul Başakşehir se uniu à lista na temporada 2019-20 e empatou com o Bursaspor, que aparecia sozinho com um título no ranking da Turquia. Conheça mais do atual campeão turco no vídeo acima.