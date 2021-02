Conheça o Tigres, adversário do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras fará sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa neste domingo (07), às 15h (de Brasília), em busca de seu primeiro título do torneio. O adversário será o Tigres, do México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf.

Os mexicanos fizeram sua estreia no Mundial na última quinta-feira (04), contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Apesar de ter saído atrás no placar, o time de Nuevo Léon conseguiu a virada com dois gols de Gignac, artilheiro do torneio, para seguir rumo à semifinal.

Além do centroavante francês, o Tigres, um dos clubes mais ricos do México, tem alguns nomes conhecidos da torcida brasileira - como Rafael Carioca, Nico López e o técnico Ricardo Ferretti -, e tenta chegar em sua primeira final de Mundial de Clubes na história.

Conheça o Tigres, adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes da Fifa Técnico brasileiro

Ricardo “Tuca” Ferretti nasceu no Rio de Janeiro e é irmão de um dos ídolos históricos do Botafogo, Fernando Ferretti, espécie de “talismã” que costumava entrar no decorrer dos jogos para explorar as jogadas de bola aérea.

Tuca Ferretti também foi jogador do Alvinegro carioca e chegou à final do Brasileirão de 1972, perdendo a final justamente para o Palmeiras.

No final da década de 1970, Tuca partiu para o futebol mexicano e viu sua vida ser transformada. Levantou taças como jogador e, depois como técnico, conseguiu se estabelecer como um dos principais treinadores do país.

Apenas no comando do Tigres, já são quase dez anos, interrompidos apenas por uma passagem como interino na seleção mexicana. No total, nove taças conquistadas. A última delas, a Liga dos Campeões da Concacaf, evidentemente é a mais importante.

Olho artilheiro

O grande nome da equipe é o atacante francês André-Pierre Gignac, contratado na temporada 2015/16, depois de ser vice-artilheiro do campeonato francês, com 21 gols, pelo Olympique de Marselha, seu clube de coração.

No Tigres desde então, o centroavante se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 143 gols marcados em 238 partidas, muitos deles decisivos para os recentes títulos da equipe.

Na partida de estreia no Mundial, contra o Ulsan, os dois gols da vitória por 2 a 1 foram do francês, que por enquanto é o artilheiro do torneio. Na temporada atual já são 20 tentos em 25 partidas disputadas.

Além de Gignac, o Tigres também conta com o brasileiro Rafael Carioca, com passagens por Atlético-MG, Vasco e Grêmio, os zagueiros mexicanos Carlos Salcedo e Luis Rodríguez, da seleção, e outros bons nomes como Nico López, por exemplo, ex-Internacional e Nacional do Uruguai, que será desfalque após ser diagnosticado com a Covid-19.

Investimento pesado e passado recente vitorioso

Com investimento pesado da gigante Cemex, terceira maior produtora de cimento do mundo e segunda maior produtora de materiais de construção do planeta, atrás apenas da suíça LafargeHolcim, o Tigres se acostumou a levantar troféus na última década.

Foram cinco títulos nacionais e, recentemente, em dezembro de 2020, a quebra do jejum continental ao vencer a Liga dos Campeões da Concacaf, com o gol do título marcado por Gignac, claro, eleito o melhor jogador da competição. Além do título, foram mais três vices nas últimas quatro edições da Champions da Concacaf.

Em 2015, o time mexicano se aventurou na Libertadores da América e também terminou com o vice-campeonato, sendo derrotado na final pelo River Plate de Marcelo Gallardo.

Além disso, o Tigres é atualmente o segundo clube em valor de mercado no México, avaliado em 65,67 milhões de dólares (R$ 352,7 milhões), atrás apenas do Monterrey, seu principal rival, que vale cerca de 77 milhões de dólares (R$ 413,5 milhões).