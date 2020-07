O clube do UD Ibiza luta para conseguuir uma vaga na Segunda Divisão do Campeonato Espanhol e fazer com que a ilha seja conhecida também pelo futebol. Ibiza é um dos principais destinos turísticos quando o assunto é festa em local paradisíaco.

No vídeo acima, você confere um pouco mais do time e conhece um pouco mais dos pontos fortes da equipe.