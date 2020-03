Conmebol adianta verbas a clubes da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol decidiu, após avaliar a evolução da Covid-19 e seu impacto na saúde e no esporte global, adiantar recursos para os participantes e que seguem disputando a Libertadores e a Sul-Americana 2020.

Os clubes que estiverem disputando neste momento a fase de grupos poderão solicitar um adiantamento excepcional de até 60% do prêmio de participação, representando aproximadamente R$ 9,1 milhões.

Isso permitirá que os clubes planejem suas necessidades financeiras. No caso dos brasileiros, os beneficiados são Athletico-PR, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos.

“Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições", afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em mensagem dirigida aos presidentes das Associações Membro.