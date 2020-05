CONMEBOL contribui com 13 milhões para compensar perdas do COVID-19

A assistência financeira foi aprovada pelos membros do Conselho na reunião realizada eletronicamente em 17 de abril e as transferências para as associações foram feitas recentemente, informou a agência em comunicado.

O relatório afirma que o valor "pode ​​ser destinado ao pagamento de salários ou a qualquer outra iniciativa destinada a promover o desenvolvimento do futebol sul-americano e mitigar as consequências econômicas da interrupção do calendário esportivo".

"Fomos o mais ágil possível nos procedimentos, para que as associações possam disponibilizar esse importante investimento o mais rápido possível, o que os ajudará a atender às necessidades financeiras dos próximos meses", afirmou Gonzalo Belloso, diretor de desenvolvimento da CONMEBOL.

No nível do clube, a CONMEBOL já disponibilizou às equipes participantes das paralisadas Copas Libertadores e Sul-americana um fundo de 60 milhões de euros antecipadamente por direitos de participação.

Esses torneios foram temporariamente suspensos devido à erupção do coronavírus e, como medida preventiva, também pararam a bola nos dez países associados.