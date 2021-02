Conmebol divulga datas da Libertadores e final será dia 20/11

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (04), as datas da Copa Libertadores da América e a grande final da edição de 2021 acontecerá no dia 20/11 em local ainda por definir. A fase de grupos começa no dia 24 de abril.

A fase preliminar do torneio, terá início nas semanas 24/02 e 03/03.

Confira abaixo todas as datas:

A Conmebol também divulgou as datas da final da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, campeão da Libertadores, vai encarar o Defensa y Justicia, campeão da Sul-Americana, nos dias 07/04 e 14/04.