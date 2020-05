Tensão entre CONMEBOL e FIFA por conta das cinco substituições

Houve o pedido de se fazer cinco substituições por equipe partida até o final da temporada devido à paralisação e falta de ritmo dos jogadores, e isso foi aprovado pela IFAB.

O presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se referiu a essa nova medida e enviou uma mensagem à FIFA por não ter consultado essa instituição.

"Estamos surpresos com esta medida, que não foi consultada com a Confederação. A CONMEBOL convocará um painel de especialistas para analisá-la e apresentar suas conclusões ao Conselho, que decidirá sobre a conveniência de adotá-la em torneios na América do Sul", escreveu ele em as redes sociais.