Conmebol multa Defensa y Justicia por racismo na torcida

A partida da Copa Libertadores entre Defensa y Justicia e Santos teve um episódio lamentável de racismo que motivou a aplicação de uma multa por parte da Conmebol.

A decisão foi anunciada neste fim de semana pelo clube argentino, que terá de pagar 20 mil dólares (cerca de R$ 100 mil reais).

Na noite do episódio, um torcedor visitante gravava o ambiente quando um homem na torcida local foi flagrado fazendo movimentos estranhos. Os santistas logo perceberam a atitude do homem imitando um macaco e se dirigindo à torcida brasileira. Vários policiais acompanharam de perto a ação.

Com a forte repercussão do caso, a Conmebol logo anunciou que abriu procedimentos para tomar as medidas cabíveis.

Além disso, no mesmo jogo, um objeto foi lançado em direção ao campo e resultou em multa de 3 mil dólares (cerca de R$ 15 mil).

Ao lamentar o caso, o clube ressaltou a importância de estar pela primeira vez disputando a competição: "Para a gente, jogar a Copa Libertadores pela primeira vez é um grande desafio, não apenas no esporte, mas também é um grande incentivo para os nossos cofres, pois a receita do torneio nos permite pagar por investimentos em melhoria da infraestrutura continuar crescendo".

"Solicitamos a colaboração de todos para que essas reuniões sejam uma festa e, juntos, garantimos o comportamento correto de todos os presentes no estádio", concluiu o Defensa y Justicia em seu comunicado.