CONMEBOL se manifesta sobre ameaça do coronavírus

Em meio a consequências que afetam diretamente o futebol europeu, a CONMEBOL se manifestou a relação do coronavírus com o futuro das competições na América do Sul.

No final de março, diversos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo começam a ser disputados, com um grande número de jogadores convocados que estão atuando em clubes da europa.

A vinda de atletas que moram em países mais afetados pela crise é um dos argumentos para aumentar a preocupação. Também há temor sobre a continuidade de Libertadores e Copa Sul-Americana, mas a CONMEBOL pondera a situação no anúncio feito nesta quarta-feira.

"A CONMEBOL analisará detalhadamente cada caso e como isso afeta suas competições, e acatará as decisões das autoridades de saúde respeitando sempre as regras locais", iniciou a publicação oficial divulgadas nas redes sociais.

A Confederação especificou a situação do Paraguai: "As partidas da Libertadores e da Sul-Americana no Paraguai serão realizadas com portões fechados conforme decidiu a administração pública local".

"Diante das frequentes consultas sobre as eliminatórias Catar 2022, a CONMEBOL lembra que esta é uma competição organizada pela FIFA e qualquer notícia a respeito será comunicada pelos canais oficiais da entidade matriz", concluiu.