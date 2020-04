Conselho de lenda: "Se eu fosse James, saia do Real correndo"

James Rodríguez continua sendo a grande estrala da Colômbia. O fato de ser reserva e não contar com tantos minutos no Real Madrid preocupa e muito no seu país natal.

Uma grande estrela do passado da seleção 'cafetera' Carlos Valderrama, conversou com a 'Radio Caracol' e aconselhou a estrela 'merengue'.

"O James Rodríguez tem idade suficiente para tomar decisões e honestamente tem qualidade para jogar em qualquer parte do mundo. Acho que perdeu anos ali, sem jogar. É um craque e já o demonstrou várias vezes", disse Valderrama a 'Rádio Caracol'.