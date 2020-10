"Constrangedor, meu pior dia", desabafa Solskjaer após goleada do Tottenham

Em jogo marcado por um início intenso e pela expulsão de Martial, o Tottenham não teve piedade dos anfitriões e goleou o Manchester United por 6 a 1 em pleno Old Trafford. Após o jogo, o técnico Ole Gunnar Solskjaer comentou o vexame.

"Constrangedor, meu pior dia. Não é o pior dia da história do Manchester United porque já demos a volta por cima no passado. Explicar, agora, é um pouco difícil. Fomos derrotados por 6 a 1 em casa por uma boa equipe, mas contribuímos muito. Cometemos muitos erros no mesmo jogo e isso é evidente no resultado. Mas o cartão vermelho dado ao Martial fez muita diferença", disse o treinador norueguês à BBC.

A expulsão de seu atacante também foi assunto da entrevista. "Martial sabe que não pode reagir assim, mas não se atirou para o chão. Se o fizesse, talvez tivesse Lamela também tivesse sido expulso", acrescentou.

Com o resultado, o Tottenham chega a sete pontos e sobe para a quinta posição. Já o Manchester United fica com três pontos em três jogos disputados e ocupa o 16º lugar.

No próximo sábado, o time de Solskjaer sai de casa para enfrentar o Newcastle pela quinta rodada. Um dia depois, a equipe de Mourinho recebe o West Ham.