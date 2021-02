Contagem regressiva para o adeus ao Goodison Park

O Everton planeja há muito tempo sua mudança de Goodison Park para um estádio novo e moderno, e a Prefeitura de Liverpool deu luz verde ao projeto. A mudança custará aos 'toffees' cerca de 500 milhões de libras.

O novo estádio do Everton, que só existe em modelos virtuais, deve ter capacidade para 52.000 espectadores e estar pronto em 2023.

O projeto vem sendo polêmico desde que foi revelado há muito tempo. Porque o Everton quer que seu estádio seja construído na zona portuária, às margens do rio Mersey, no cais de Bramley-Moore, parte histórica da cidade de Liverpool.

O Governo britânico, após a aprovação do conselho de Liverpool, tem 28 dias para ratificá-lo, por se tratar de uma área de especial relevância histórica e monumental (ainda que seja uma área portuária).



Assim que for homologado, o projeto finalmente terá luz verde para começar. E quando o Everton se mudar para seu novo estádio em 2023, o Goodison Park, então com 131 anos, será demolido para dar lugar a novas moradias, um hospital e uma nova área comercial.

'The Grand Old Lady' está, portanto, em seus últimos anos de existência. Estádio inaugurado com amistoso entre Everton e Bolton Wanderers, no dia 2 de setembro de 1892, no qual o time 'toffee' venceu, vestindo suas cores originais (camisa salmão com listras azuis escuras), por 4 a 2.

O recorde de público foi em um derby de Merseyside, sem surpresa, jogado em 18 de setembro de 1948, na Inglaterra do pós-guerra em recuperação, que encontrou no futebol uma rota de fuga para escapar da miséria diária.

78.299 espectadores compareceram àquele duelo, disputado na então conhecida como Division One. Hoje a capacidade é limitada por óbvios problemas de segurança e 39.414 torcedores podem caber nas arquibancadas do antigo Goodison Park.