Conte ainda acredita no título da Serie A

A Inter, com vários desfalques importantes, encara a Sampdoria nesse domingo em outra final para os comandados de Conte pelo sonho do título. Se vencer, a diferença para a Juve cai para seis pontos.

É isso que motiva o treinador e a sua equipe, brigar pelo título do 'Scudetto' e aproveitar qualquer tropeço da Juventus de Maurizio Sarri.

"Primeiro temos que ganhar a partida ficando a seis pontos da liderança. Restam 12 jogos e não é uma enorme distância", disse Conte em entrevista aos canais oficiais do clube.

O italiano afirmou que "as sensações" são positivas" e que irão com tudo para a reta final. "Temos que ver qual será a resposta em campo. Queremos jogar o resto do campeonato ao máximo e sem estabelecer limites", concluiu.