Conte ainda espera ansioso por Vidal

Vidal está no radar da Inter de Milão há muito tempo, mas Marotta parece ter perdido o interesse no chileno devido a alta pedida do Barcelona e também pela idade do jogador.

O diretor técnico da Inter acredita que com 33 anos o 'King' é muito veterano e, por isso, prefere ficar com Nainggolan, atualmente emprestado.

No entanto, Conte não se dá por vencido e estaria tentando convencer a diretoria. De acordo com o 'Il Corriere della Sera', após a contratação de Hakimi, os 'nerazzurri' tentarão Vidal e Tonali, do Brescia.

O Barcelona quer reformular o seu meio de campo, além de precisar de dinheiro. Dessa forma, Vidal tem uma alta probabilidade de deixar o Camp Nou, mesmo tendo contrato até junho de 2021.