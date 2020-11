Conte ainda sonha com Giroud

A Inter de Milão, sem a presença do lesionado Romelu Lukaku, foi derrotada pelo Real Madrid em partida válida pela terceira rodada da Champions League.

Lautaro Martínez e Ivan Perisic, os dois atacantes da equipe na visita ao Alfredo di Stéfano, marcaram, mas os 'nerazzurri' acabaram sentindo falta do belga. E o clube não quer voltar a passar por isso.

De acordo com o jornal 'Corriere dello Sport', a Inter está interessada em reforçar o seu elenco com um novo camisa '9' na próxima janela de mercado...e Conte quer Olivier Giroud.

O jogador do Chelsea já esteve na mira do conjunto do Giuseppe Meazza antes, mas as negociações não avançaram e o francês continuou em Stamford Bridge.

Na atual temporada, Giroud participou de quatro jogos até aqui, sendo titular em só um deles, com um total de 125 minutos disputados. O campeão do mundo pela França poderia trocar Fulham por Milão em busca de protagonismo.