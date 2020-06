Conte, de olho em outro jogador da Premier League

Nas duas últimas temporadas na Serie A, mais jogadores da Premier League brilharam do que o habitual. A Inter de Milão tem sido um dos principais berços de craques. E o experimento parece ter dado certo porque, de acordo com 'The Sun', agora o alvo é Kyle Walker.

Após a chegada de Alexis Sánchez, Romelu Lukaku e Ashley Young, agora o próximo seria o lateral do Manchester City. E há um ponto em comum: Antonio Conte.

Não apenas pelo desembarque no banco lombardo, mas também pelos dois anos no Chelsea, entre 2016 e 2018.

Inicialmente, uma operação viável porque a confiança de Pep Guardiola no de Sheffield vem diminuindo. Aos 30 anos, ele poderia contemplar uma mudança de cenário, embora ainda deva ser estudado se isso se traduzirá em facilidades econômicas para o clube inglês.