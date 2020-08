Conte explode contra a diretoria da Inter e pode acabar perdendo seu cargo

Depois de uma luta feroz com a Atalanta, a Inter certificou o segundo lugar no campo dos de Bérgamo com uma vitória plácida (0-2).

Conte, satisfeito com o trabalho de seus pupilos, desabafou sem medo na sala de imprensa contra sua própria diretoria.

"Vi ataques gratuitos contra a equipe e contra mim. Recebi pouca proteção do clube, então esses 82 pontos são merecidos pelos jogadores e por mim. Este é meu, do 'staff' e dos jogadores", começou dizendo o italiano.

Além disso, o técnico continuou na mesma linha: "Seria necessário falar com o presidente, que está na China... Eu não gosto de quem entra no carro, no carro você tem que estar nos bons e maus momentos. Infelizmente, isso na Inter não aconteceu".

Finalmente, Conte enviou uma mensagem bastante dura. "A montanha de m*** caiu sobre mim e sobre meus jogadores... Cada um cuida de si mesmo, sem proteger a mim ou aos jogadores", concluiu.

Algumas declarações que, de acordo com 'TMW', poderiam lhe custar a posição de técnico da Inter. As palavras não teriam caído muito bem no ouvido dos 'nerazzurri'.

O clube, no momento, não se pronunciou. Teremos que ver o que acontecerá nas próximas horas.